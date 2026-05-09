دادستان تهران گفت: اقدامات پیشگیرانه و انسداد بستر‌های فیشینگ و فروشگاه‌های جعلی برای افزایش امنیت اقتصادی و روانی شهروندان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران گفت: دادستانی تهران در حوزه اقدامات اقتصادی، اجتماعی و همچنین پیشگیری از جرایم مالی نوین، مجموعه‌ای از فعالیت‌های نظارتی و پیشگیرانه را به منظور حفظ امنیت اقتصادی و روانی جامعه به انجام رسانده است.

دادستان تهران افزود: دادستانی تهران با همکاری پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی، اقدامات مؤثری را برای انسداد بسترهای فیشینگ، فروشگاه‌های جعلی و سایر درگاه‌های مجرمانه به کار بسته است. همچنین با صدور هشدارهای عمومی درباره پیامک‌های جعلی و شیوه‌های نوین کلاهبرداری، سطح آگاهی شهروندان افزایش یافته است. در همین زمینه، از بانک مرکزی مطالبه شده تا اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در همه بانک‌ها با جدیت پیگیری شود.

صالحی گفت: در حوزه اجتماعی نیز، نظارت بر فعالیت شرکت‌های خدماتی و حمل‌ونقل غیرمجاز، صرافی‌های آنلاین و فروش غیرقانونی ارز دیجیتال و همچنین نظارت بر فروش مواد غذایی غیرمجاز در برخی رستوران‌ها در دستور کار قرار داشته است.

وی افزود: با هرگونه اقدامی که امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی می شود.