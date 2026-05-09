به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا از امروز (شنبه ۱۹ اردیبهشت) در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد و ۱۶ تیم صعود کننده به مصاف حریفان خود رفتند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (سیدسینا آل یاسین و وهاب اونق) در این مرحله به مصاف هنگ کنگ رفت و با شکست دو بر یک این تیم راهی مرحله دوم حذفی شد.

ملی پوشان در ست دوم این دیدار ۲۱ بر ۱۹ مغلوب حریف شدند، اما در ست‌های اول و سوم ۲۱ بر ۱۰ و ۱۵ بر ۹ فاتح میدان شدند و به جمع هشت تیم برتر صعود کردند.

در دیگر دیدار این مرحله قطر موفق به شکست دو بر صفر چین شد تا حریف آل یاسین و اونق در مرحله یک چهارم نهایی شود.

تیم موالیبال ساحلی ایران یک (امیررضا جمشیدی و امین وکیلی) نیز با شکست قزاقستان دو رفت به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت.

دیدار‌های مرحله یک چهارم نهایی عصر امروز برگزار می‌شود و تیم‌های ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران و نمایندگانی از کشور‌های قزاقستان، استرالیا (دو تیم)، ژاپن، تایلند و قطر برای صعود به مرحله نیمه‌نهایی به مصاف یکدیگر می‌روند.