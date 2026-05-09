تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایرانِ دو نیز با شکست هنگ کنگ به مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی آسیا صعود کرد تا دو نماینده از کشورمان در جمع هشت تیم برتر حضور پیدا کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا از امروز (شنبه ۱۹ اردیبهشت) در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد و ۱۶ تیم صعود کننده به مصاف حریفان خود رفتند.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (سیدسینا آل یاسین و وهاب اونق) در این مرحله به مصاف هنگ کنگ رفت و با شکست دو بر یک این تیم راهی مرحله دوم حذفی شد.
ملی پوشان در ست دوم این دیدار ۲۱ بر ۱۹ مغلوب حریف شدند، اما در ستهای اول و سوم ۲۱ بر ۱۰ و ۱۵ بر ۹ فاتح میدان شدند و به جمع هشت تیم برتر صعود کردند.
در دیگر دیدار این مرحله قطر موفق به شکست دو بر صفر چین شد تا حریف آل یاسین و اونق در مرحله یک چهارم نهایی شود.
تیم موالیبال ساحلی ایران یک (امیررضا جمشیدی و امین وکیلی) نیز با شکست قزاقستان دو رفت به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت.
دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی عصر امروز برگزار میشود و تیمهای ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران و نمایندگانی از کشورهای قزاقستان، استرالیا (دو تیم)، ژاپن، تایلند و قطر برای صعود به مرحله نیمهنهایی به مصاف یکدیگر میروند.