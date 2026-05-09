مردم انقلابی و مقاوم آذربایجان شرقی در هفتادمین شب حماسهسازی خود در خیابانها، ضرورت خونخواهی رهبر شهیدشان را فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم استان در بخشها، شهرها و روستاها با تشکیل دستههای شاه حسین گویان، سینهزنی، تجمعات حماسی و رژههای موتوری و خودرویی با آرمانهای رهبر شهید انقلاب امام خامنهای و شهدای جنگ تحمیلی سوم تجدید بیعت کردند.
شرکتکنندگان در این تجمعات انقلابی بر لزوم خونخواهی رهبر شهید و مجازات موثر و مستمر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و محو رژیم آدمکش اسراییل تاکید کردند و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سیدمجتبی خامنه ای را فصل الخطاب و اطاعت از ایشان را تنها راه پیروزی بر مستکبران دانستند.
آنها همچنین از مسئولان دولتی و دستگاه قضائی خواستند در جنگ اقتصادی کنونی مانند رزمندگان پای لانچر موشکی باشند و از امنیت معیشت مردم دفاع و محتکران و گرانفروشان و سوء استفاده کنندگان از شرایط جنگی را مجازات کنند.
شعارهای «مرگ بر امریکا، مرگ بر اسراییل، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، مرگ بر وطن فروش خائن، مرگ بر مُحتکر بیحیا، مرگ بر گرانفروش خائن، هیهات من الذله، دست خدا بر سر ماست خامنه ای رهبر ماست، آذربایجان جانباز خامنهای دَن آیریلماز » در این تجمعات بزرگ طنین انداز بود.