رئیس دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر حمایت‌های ویژه رهبر شهید از این دانشگاه گفت: اگر حضور و حمایت رهبر شهید در سال ۹۷ نبود ، شاید امروز دانشگاه فرهنگیان به شکل فعلی وجود نداشت.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، دکتر رجبعلی برزویی امروز در مراسم گرامیداشت سالروز حضور رهبر شهید انقلاب در دانشگاه فرهنگیان، ضمن تقدیر از زحمات دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد گفت: پیشنهاد نامگذاری روز ۱۹ اردیبهشت به عنوان «روز تعلیم و تربیت معلم» به مناسبت حضور ارزشمند رهبر شهید در دانشگاه فرهنگیان را مطرح کرده ایم.

وی افزود: این پیشنهاد با حمایت حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته نامگذاری وزارت ارشاد و متعاقباً در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد شد. هدف از این نامگذاری، ایجاد فرصت و ماندگاری یاد و خاطره رهبر شهید است.

برزویی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی بزرگترین حامی این دانشگاه بود و افزود: در طول ۱۳ سال گذشته ایشان همواره توجه ویژه‌ای به دانشگاه فرهنگیان داشتند.

وی ادامه داد: ایشان در حالی که در بسیاری از حوزه‌های دیگر، ایشان توصیه‌هایی ارائه کرده‌اند، اما در مورد دانشگاه فرهنگیان همواره بر جنبه «فرمان» و «دستور» تأکید داشته‌اند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان همچنین، در این مراسم از حمایت‌های رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش از این دانشگاه تقدیر به عمل آورد و اظهار داشت : وزیر آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان را مهم‌ترین اولویت کاری خود در کنار امر خطیر وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد.

برزویی در پایان گفت :تغییر نام دانشگاه فرهنگیان به «دانشگاه تربیت معلم ایران» با پیشنهاد دانشگاه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد که امیدورایم به زودی شاهد این خبر خوش در این زمینه باشیم که این تغییر نام در صورت تصویب، گامی بزرگ در جهت همسوسازی نام دانشگاه با مأموریت و وظایف اصلی آن خواهد بود.