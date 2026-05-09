مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی از آسیب به ۹۳ مدرسه استان در دوران جنگ رمضان خبر داد و گفت: این مدارس شامل ۶۲ مدرسه دولتی و ۳۱ مدرسه غیر دولتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، غلامرضا صمیمی فزود: میزان خسارت وارد شده به این مدارس بین ۱۰ تا ۵۰ درصد برآورد شده و روند بازسازی آنها با استفاده از سرانههای تخصیصی، کمک خیران، مشارکت اولیا و دانشآموزان و همچنین توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در حال انجام است.
وی با قدردانی از همکاری مجموعه قضایی آذربایجانغربی، بهویژه رییس کل دادگستری استان و دادستان ارومیه، خاطرنشان کرد: با صدور احکام جایگزین حبس و هدایت منابع حاصل از آن به حوزه آموزش، تاکنون ۲۰ میلیارد ریال برای بازسازی مدارس اختصاص یافته و پیشبینی میشود این رقم تا ۱۰ برابر افزایش یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به نبود اعتبار ویژه برای جبران خسارتها، اظهار کرد: در برخی مدارس واقع در خیابانهای اصلی، مقرر شده بخشی از هزینههای آموزش و پرورش از طریق تجاریسازی فضاها تامین شود.
وی همچنین درباره اسکان اضطراری خانوادههای آسیبدیده از جنگ گفت: مدارس استان که در ایام نوروز برای اقامت فرهنگیان و گردشگران آماده شده بود، پس از وقوع حوادث اخیر برای جایدهی تعدادی از خانوادههای مناطق آسیبدیده مورد استفاده قرار گرفت.