به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم وزنه برداری جوانان کشورمان پس از کسب ۶ نشان طلا، ۷ نقره و یک برنز از رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی شهر اسماعیلیه کشور مصر به ایران بازگشت.

تیم وزنه برداری جوانان کشورمان در این مسابقات با ۸ وزنه بردار در ۴ وزن حضور داشت.

وزنه برداران جوان ایران توانستند برای دومین سال پیاپی موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات قهرمانی جهان شوند.

تیم وزنه برداری جوانان کشورمان با قهرمانی در مسابقات جهانی مصر هشتمین بار جام قهرمانی را به دست آورد.