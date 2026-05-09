کنت راث، تحلیل‌گر برجسته و استاد دانشگاه پرینستون، در پستی جنجالی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، تهدیدات اخیر دونالد ترامپ علیه ایران را ناشی از درماندگی او در جنگی دانست که هیچ ایده‌ای برای پایان دادن به آن ندارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انتشار پستی از سوی کنت راث، استاد دانشگاه پرینستون و مدیر اجرایی سابق دیدبان حقوق بشر، در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت.او در این توئیت با انتقاد شدید از رویکرد نظامی دولت ترامپ، وی را «مردی مستأصل» خطاب کرد که با به راه‌انداختن یک جنگ بیهوده، اکنون در بن‌بست گرفتار شده است.

راث در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ این جنگ بی‌هدف را بدون داشتن هیچ نقشه‌ای برای خروج از آن آغاز کرد و حالا با تهدید کردن ایران به یک هولوکاست هسته‌ای، تنها عمق درماندگی و استیصال خود را به نمایش می‌گذارد.»