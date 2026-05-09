خیران بابلی در یکسال گذشته، ۲۰۰ میلیارد ریال به بیمارستان آیت روحانی (ره) این شهر کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل گفت: خیران بابلی در یکسال گذشته، ۲۰۰ میلیارد ریال به این بیمارستان کمک کردند.

دکتر پیام سعادت افزود: خیران مؤسسه خیریه روحان در سال گذشته عملکرد خیره‌کننده‌ای داشتند.

وی افزود: خیران گرانقدر با اختصاص ۲۰ میلیارد تومان، تحولات بزرگی در بیمارستان ایجاد کرده‌اند.

رئیس بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل گفت: ساخت بخش‌های تخصصی PCCU و NSICU به همت سرکار خانم دکتر کوکب حجازیان (از خیرین بنیاد نیکوکاری سلامت بابل) از جمله این اقدامات بود.

به گفته دکتر سعادت تکمیل سازه فیزیکی بخش هماتولوژی دوم (با مشارکت خیرین روحان و نیکوکاران بنیاد نیکوکاری سلامت بابل).

ساخت مکان جدید برای دستگاه سی‌تی اسکن دوم با وسعت بیش از ۱۴۰ مترمربع (توسط خانواده نیکوکار زنده‌یاد بهرام اوابی).

خرید دستگاه‌ها و تجهیزات اتاق عمل و خرید کولر، یخچال، ویلچر و ... از جمله اقدامات خیران بوده است.

وی با قدردانی از همه خیران تصریح کرد: با این اقدامات، سطح خدمات تخصصی و مراقبت‌های ویژه در بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل به سطح جدیدی ارتقا یافته است.