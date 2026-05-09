به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از توقیف ۱۰۴ وسیله نقلیه شوتی، دارای تغییر وضعیت و متخلف در اجرای طرح امنیت محله محور بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد و گفت: امنیت و آرامش مردم اولویت پلیس است

سرهنگ اکبر نجفی گفت: در پی درخواست‌های تعداد زیادی از شهروندان و در پی مراجعین مرکز ۱۹۷ و گزارشات شهروندان در خصوص مقابله قاطع با خودرو‌های شوتی، آلودگی صوتی و مزاحمت خودرو‌ها در بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در همین راستا اجرای طرح برخورد به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: در همین راستا ماموران انتظامی یگان امداد، پایگاه امنیت عمومی و کلانتری ۱۳ با حضور نماینده دادستان محترم کرمان طرح پاکسازی را به درخواست شهروندان اجرا که موفق شدند ۷۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را توقیف و روانه پارکینگ کنند.

سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ۲۰ دستگاه خودرو که دارای دستور قضایی نیز بودند توقیف شدند بیان داشت: در این طرح ۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف و راکب آنها نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ نجفی با اشاره به کشف ۶ دستکاه موتورسیکلت قاچاق و غیر مجاز در اجرای این طرح تأکید کرد: این طرح تا دستیابی به وضعیت مطلوب و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، با جدیت ادامه خواهد داشت و تا توقیف آخرین خودروی هنجارشکن در سطح شهر کرمان در دستور کار پلیس قرار دارد.