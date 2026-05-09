پخش زنده
امروز: -
۱۰۴ وسیله نقلیه متخلف و تغییر وضعیت در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس کرمان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از توقیف ۱۰۴ وسیله نقلیه شوتی، دارای تغییر وضعیت و متخلف در اجرای طرح امنیت محله محور بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد و گفت: امنیت و آرامش مردم اولویت پلیس است
سرهنگ اکبر نجفی گفت: در پی درخواستهای تعداد زیادی از شهروندان و در پی مراجعین مرکز ۱۹۷ و گزارشات شهروندان در خصوص مقابله قاطع با خودروهای شوتی، آلودگی صوتی و مزاحمت خودروها در بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در همین راستا اجرای طرح برخورد به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی بیان داشت: در همین راستا ماموران انتظامی یگان امداد، پایگاه امنیت عمومی و کلانتری ۱۳ با حضور نماینده دادستان محترم کرمان طرح پاکسازی را به درخواست شهروندان اجرا که موفق شدند ۷۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را توقیف و روانه پارکینگ کنند.
سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ۲۰ دستگاه خودرو که دارای دستور قضایی نیز بودند توقیف شدند بیان داشت: در این طرح ۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف و راکب آنها نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ نجفی با اشاره به کشف ۶ دستکاه موتورسیکلت قاچاق و غیر مجاز در اجرای این طرح تأکید کرد: این طرح تا دستیابی به وضعیت مطلوب و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، با جدیت ادامه خواهد داشت و تا توقیف آخرین خودروی هنجارشکن در سطح شهر کرمان در دستور کار پلیس قرار دارد.