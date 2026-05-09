مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: سرپرستان خانوار دارای رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از فردا میتوانند اعتبار کالابرگ اردیبهشتماه خود را از فروشگاههای زنجیرهای خریداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «علی رشیدی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام اظهار داشت: سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، از فردا میتوانند با مراجعه به فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد، اعتبار کالابرگ اردیبهشتماه خود را دریافت و خریدهای مورد نیاز را انجام دهند.
وی افزود: پیش از این نیز اعتبار کالابرگ اردیبهشتماه برای سرپرستان خانوار دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ شارژ شده بود.
به گفته رشیدی، خانوارهای حمایتی شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و همچنین خانوادههای نیروهای مسلح نیز پیشتر به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار دریافت کردهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: مشمولان میتوانند با استفاده از اعتبار اختصاص یافته، کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از فروشگاههای تعیین شده تهیه کنند.