مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان از رفع تصرف بیش از ۲۰ هزار مترمربع زمین ملی در بستر تالاب انزلی خبر داد و گفت: متصرف این قطعه زمین را به قطعات ۳۵۰ مترمربعی تفکیک و در حال ساخت و ساز غیرمجاز بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف زمین‌های ملی در بستر تالاب انزلی، ماموران انتظامی شهرستان با هماهنگی قضائی و به همراه کارشناس منابع طبیعی، به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازدید ماموران از این زمین مشخص شد، متهم ۲۰ هزار ۴۰۵ مترمربع از زمین‌های بستر تالاب انزلی را تصرف کرده و به صورت غیرقانونی آن را به قطعات ۳۵۰ متری تفکیک کرده و در حال ساخت و ساز غیرقانونی بود.

کارشناسان، به استناد تبصره یک ماده ۵۵، اعلام کردند چنین زمینی در شهرستان به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

متهم ۴۳ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.