اعضای کمیته فنی فدراسیون تکواندو، علی تاجیک را به عنوان سرمربی تیم ملی مردان ایران انتخاب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی تاجیک که پیش از این به عنوان دستیار مجید افلاکی در تیم ملی تکواندو مردان کشورمان فعالیت داشت، پس از غیبت این مربی در تمرینات به عنوان سرمربی جدید انتخاب شد.

تاجیک تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ناگویا هدایت تیم ملی را عهده دار خواهد بود.

لازم به ذکر است که تاجیک سابقه هدایت تیم ملی تکواندو عمان و همچنین ریاست سازمان تیم‌های ملی را در کارنامه خود دارد.