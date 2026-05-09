بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه های آذربایجان غربی، نخستین پرواز در مسیر ارومیه- تهران و بالعکس در فرودگاه شهید باکری ارومیه به زمین نشست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، روابط عمومی فرودگاه های آذربایجان غربی اعلام کرد، این پرواز از امروز ۱۹ اردیبهشت ماه هر روز هفته در مسیر تهران – ارومیه و بالعکس انجام خواهد شد.

طبق اعلام برنامه شرکت هواپیمایی مذکور پرواز ساعت ۹ از تهران به سمت ارومیه و ساعت ۱۱ ارومیه را به مقصد مهراباد ترک می کند.

پروازهای مسیر تهران به صورت روزانه توسط شرکتهای هواپیمایی مختلف از فرودگاه ارومیه در حال انجام است.