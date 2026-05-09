به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این میزان تسهیلات نقش مؤثری در ارتقای ضریب مکانیزاسیون، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی استان داشته است.

مجید جعفری افزود: با تخصیص و جذب این میزان تسهیلات ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان به دو و دو دهم اسب بخار در هکتار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این شاخص به عنوان معیاری اساسی برای سنجش میزان بهره‌گیری از فناوری و ماشین‌آلات در فرآیند‌های تولید کشاورزی دارای اهمیت ویژه است.

جعفری با تاکید بر نقش کلیدی کشاورزی در اقتصاد استان بیان کرد: صادرات این حجم از محصولات بالغ بر ۵۹۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری به همراه دارد و پسته و زعفران به ترتیب بیشترین تأثیر را در این درآمد ارزی داشته‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای تولیدی و رقابت‌پذیری محصولات خراسان رضوی در بازار‌های بین‌المللی است.