در سال زراعی جاری
جذب ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در خراسان رضوی
بیش از چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در سال زراعی جاری در خراسان رضوی به طور کامل جذب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این میزان تسهیلات نقش مؤثری در ارتقای ضریب مکانیزاسیون، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید در بخش کشاورزی استان داشته است.
مجید جعفری افزود: با تخصیص و جذب این میزان تسهیلات ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان به دو و دو دهم اسب بخار در هکتار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این شاخص به عنوان معیاری اساسی برای سنجش میزان بهرهگیری از فناوری و ماشینآلات در فرآیندهای تولید کشاورزی دارای اهمیت ویژه است.
جعفری با تاکید بر نقش کلیدی کشاورزی در اقتصاد استان بیان کرد: صادرات این حجم از محصولات بالغ بر ۵۹۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری به همراه دارد و پسته و زعفران به ترتیب بیشترین تأثیر را در این درآمد ارزی داشتهاند که نشاندهنده ظرفیتهای بالای تولیدی و رقابتپذیری محصولات خراسان رضوی در بازارهای بینالمللی است.