مجری طرحهای بنیاد علوی در دزفول گفت: تسهیلات کمبهره برای اجرای طرح دوگانهسوز کردن نانواییهای این شهرستان از سوی بنیاد علوی پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی زیبانژاد بیان کرد: در راستای پدافند غیرعامل و حمایت از کسب و کارها، تسهیلات کم بهره برای دوگانه سوز کردن نانواییها توسط بنیاد علوی در نظر گرفته شده است تا در زمان ضروری و درصورت آسیب به نیروگاهها و قطعی برق در تابستان، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳۰ درصد نانواییهای دزفول از این تسهیلات بهرهمند شدند و تلاش میشود به زودی این میزان به بالای ۵۰ درصد برسد.
مجری طرحهای بنیاد علوی در شهرستان دزفول گفت: ۲۷۵ واحد نانوایی در دزفول فعال است که تعدادی از آنها از ژنراتور بهرهمند هستند؛ تلاش میشود بقیه نانواییها نیز با دریافت این تسهیلات مجهز به ژنراتور شوند.
وی ادامه داد: نانواییهای متقاضی برای دریافت این تسهیلات میتوانند به فرمانداری یا اتحادیه نانواییها مراجعه کنند که درصورت بازدید و تایید کارشناسان، از این تسهیلات چهار درصد با بازپرداخت پنج ساله بهرهمند خواهند شد.
زیبانژاد اظهارکرد: برای نانواییهای دهک یک تا هفت، مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و برای دهکهای هشت تا ۱۰ تسهیلات یک میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است؛ منازل و کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ نیز از تسهیلات بنیاد علوی بهرهمند خواهند شد.
