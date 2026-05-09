پخش زنده
امروز: -
در نظارت و گشت زنی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست،بیش از یک و نیم تُن انواع گیاهان کوهی در ش۶رستات فریدونشهر توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری فریدونشهر گفت: بیش از یک و نیم تن انواع گیاهان کوهی که به صورت غیرمجاز از مراتع و ارتفاعات شهرستان فریدونشهر برداشت شده بود، درگشت نیروهای یگان حفاظت این اداره توقیف شد.
علی رحیمی با اشاره به آغاز فصل رویش سبزیهای کوهی در فریدونشهر، افزود: در چند روز گذشته و همزمان با افزایش حضور افراد در مراتع، نظارتها و گشتهای یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان نیز تشدید شده است.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۵۰ کیلوگرم کرفس کوهی، ۵۰۰ کیلوگرم تره کوهی و ۹۰۰ کیلوگرم برگ موسیر کوهی از متخلفانی که بدون اخذ مجوز و خارج از چارچوبهای قانونی اقدام به برداشت این گیاهان کرده بودند، توقیف شده است.
به گفته مدیر منابع طبیعی فریدونشهر، تاکنون برای چهار نفر از متخلفان پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
علی رحیمی با تأکید بر اهمیت حفظ پوشش گیاهی مراتع، بیان کرد: برداشت بیرویه و غیر اصولی سبزیهای کوهی، بهویژه در سالهای کمبارش، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به چرخه طبیعی رویش گیاهان و پایداری اکوسیستم منطقه وارد کند.
وی تاکید کرد: این گیاهان علاوه بر نقش مهم در تنوع زیستی، در تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش نیز تأثیرگذار هستند.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر همچنین از همراهی و مشارکت محیطبانان افتخاری قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه بسیاری از این افراد از اهالی بومی و ساکنان مناطق مرتعی هستند و با شناخت دقیق از جغرافیا و مسیرهای دسترسی، نقش مؤثری در اطلاعرسانی و امدادرسانی به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی ایفا میکنند.
این مقام مسوول ابراز کرد: حضور و همکاری نیروهای مردمی در سال جاری باعث شده روند حفاظت از مراتع و گیاهان منطقه با دقت و سرعت بیشتری انجام شود و میزان آسیب به عرصههای طبیعی کاهش یابد.
علی رحیمی از شهروندان و گردشگران خواست در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز، موضوع را به یگان حفاظت منابع طبیعی فریدونشهر اطلاع دهند تا از تخریب بیشتر سرمایههای طبیعی منطقه جلوگیری شود.
شهرستان فریدونشهر دارای حدود ۱۵۳ هزار هکتار مرتع و ۳۶ هزار هکتار جنگل طبیعی است که در مجموع ۲.۵ درصد از کل مراتع و جنگلهای استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.
در مراتع این شهرستان گونههای گیاهی مانند انواع گون، لاله واژگون، موسیر، یونجه، کرفس، ریواس، تره کوهی و در مناطق جنگلی نیز درختانی نظیر ذالذالک، پسته کوهی، زبان گنجشک، بادام کوهی، بلوط، زرشک، سنجد و چنار رشد میکنند.
شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.