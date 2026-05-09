مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به لزوم حفاظت از ابنیه فرهنگی و گستردگی بناهای تاریخی در استان بر حمایت از بهکارگیری نیروهای وظیفه برای حفاظت از این اماکن مطابق با قوانین و ضوابط تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری روز شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان که با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با بیان اینکه حفاظت از میراث فرهنگی کاری تخصصی است و نیازمند توجه ویژه به نیروهای جوان و آموزش دیده است، بر تقویت نیروهای حفاظتی، افزایش هماهنگی میان دستگاههای امنیتی و استفاده از فناوریهای نوین برای صیانت از آثار و بناهای تاریخی استان تاکید کرد.
وی از تدوین نظام مسائل شهرستانها در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و گفت: نظام مسائل شهرستانها در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف تمرکز بر تخصیص اعتبارات، تسهیل روند جذب اعتبارات ملی و استانی و هدایت منابع به سمت طرحهای اثرگذار تدوین میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته اردبیل، افزود: یکی از ضرورتهای مهم، مشارکت تمام شهرستانها در تامین اعتبارات ویژه هفته اردبیل است.
جباری اولویتبندی پروژهها و تسهیل تخصیص اعتبارات و تسهیلات را ضروری دانست و گفت: تفاهمنامههای حمایتی برای ارائه کمکهای فنی اعتباری به پروژههای گردشگری به امضا رسیده و دستگاههای مرتبط روند اجرایی این تفاهمنامهها را تسریع کنند.
وی با یادآوری مصوبات سفر وزیر میراث فرهنگی به استان و اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال برای تقویت زیرساختهای گردشگری اردبیل، ادامه داد: لازم است روند تخصیص و جذب این اعتبارات با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل ساماندهی و تکمیل موزه مشگینشهر را از مطالبات جدی مردم منطقه دانست و افزود: این پروژه برای تکمیل نهایی نیازمند ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار است و پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد.
جباری همچنین بر هوشمندسازی خدمات گردشگری و تأمین اعتبارات مربوطه تاکید کرد و افزود: تبدیل خدمات گردشگری استان به نسخههای هوشمند، یکی از برنامههای اصلی در مسیر ارتقای تجربه گردشگران خواهد بود.