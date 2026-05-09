معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: تأمین بودجه و شکل‌نگرفتن بازار داخلی برای برخی اجزای فنی، دو مانع اصلی در مسیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.

احسان چیت ساز در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، درباره شبکه ملی اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات برای تکمیل شدن با دلار ۱۲۰ هزار تومانی نیازمند ۷۰۰ همت منابع است، این در حالی است که کل مجموعه منابع وزارت ارتباطات سال گذشته ۲۰ همت بوده که این بودجه شامل طرح‌های فضایی و دیگر طرح‌ها نیز می‌شود که یکی از آنها شبکه ملی اطلاعات است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر پیام‌رسان‌ها، کسب‌وکار بخش خصوصی هستند و ما تسهیل‌گری برایشان انجام می‌دهیم، اما اینکه کسب‌وکار باید اصلاحات در زمینه معماری شبکه پیام رسان و اصلاح ساختار فضای ابری خود را داشته باشد، وظیفه ما نیست، کسب‌ و کار بخش خصوصی باید اصلاحات انجام دهد تا سرویس بهتری ارائه دهد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات یکی از مسائل بودجه است و مساله بعدی این است که برخی اجزا قابلیت توسعه داخلی دارد، برخی اجزا تا بازار داخلی برایشان شکل نگیرد، امکان عرضه ندارد، براین اساس اینکه ما مدل‌هایی را بدون اقتضائات کشورمان کپی کنیم، تصور نادرستی است.