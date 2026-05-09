بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز با گذر امواج ضعیف از سطح منطقه، درساعات بعداز ظهر افزایش ابر، در برخی نقاط استان رگبارپراکنده و رعد و برق بهاری، وزش باد و گاهی وقوع تندبادهای لحظهای انتظار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: هر چند با توجه به خروجی فعلی مدلها بارش قابل ملاحظهای از این سامانه انتظار نمیرود، اما به دلیل ماهیت رگباری بارشها در فصل بهار احتمال شدت گرفتن نقطهای بارشها و آبگرفتگی معابر و آبراههها و ایجاد رواناب وجود دارد.
مرادی افزود: پس از آن با گذر سامانه تا اواسط هفته آینده پایداری هوا افزایش خواهد یافت و وضعیت هوای استان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش بینی میگردد.
از عصر سه شنبه تا ساعاتی از روز چهارشنبه با توجه به حاکمیت شرایط ناپایدار، برای اغلب نقاط احتمال بارش پراکنده و رگباری باران، گاهی رعد و برق و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی میشود.