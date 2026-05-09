مردم بابصیرت استان ایلام با حضور گسترده در خیابان‌ها و سر دادن شعار‌های حمایت از وطن، بار دیگر اتحاد و ایستادگی خود را در دفاع از کشور به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ مردم ولایت‌مدار و با بصیرت استان در جای‌جای شهر‌ها و مناطق مختلف، با حضور پرشور در خیابان‌ها، صحنه‌هایی از همبستگی، وحدت و دفاع از وطن را خلق کردند.

شرکت‌کنندگان با مشت‌های گره‌کرده و گام‌هایی استوار، ضمن اعلام حمایت از آرمان‌های ملی و انقلابی، تأکید کردند که در دفاع از میهن و ارزش‌های کشور، میدان را خالی نخواهند کرد.

این حضور گسترده مردمی، جلوه‌ای از انسجام اجتماعی و روحیه ایثار و مقاومت مردم استان است که در قالب راهپیمایی و تجمع‌های مردمی نمود پیدا کرد.

مردم حاضر در این مراسم با سر دادن شعار‌های حماسی و ملی، بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر تهدید‌ها و دشمنی‌ها تأکید کردند.