مردم بابصیرت استان ایلام با حضور گسترده در خیابانها و سر دادن شعارهای حمایت از وطن، بار دیگر اتحاد و ایستادگی خود را در دفاع از کشور به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ مردم ولایتمدار و با بصیرت استان در جایجای شهرها و مناطق مختلف، با حضور پرشور در خیابانها، صحنههایی از همبستگی، وحدت و دفاع از وطن را خلق کردند.
شرکتکنندگان با مشتهای گرهکرده و گامهایی استوار، ضمن اعلام حمایت از آرمانهای ملی و انقلابی، تأکید کردند که در دفاع از میهن و ارزشهای کشور، میدان را خالی نخواهند کرد.
این حضور گسترده مردمی، جلوهای از انسجام اجتماعی و روحیه ایثار و مقاومت مردم استان است که در قالب راهپیمایی و تجمعهای مردمی نمود پیدا کرد.
مردم حاضر در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی و ملی، بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدها و دشمنیها تأکید کردند.