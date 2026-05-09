پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آخرین جزئیات مربوط به ثبتنام دانشآموزان کلاس اولی را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، رضوان حکیمزاده درباره ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی، اظهار کرد: متولدین بین ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ تا ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ مشمول ثبتنام در کلاس اول هستند که تا پایان اردیبهشت فرصت دارند برگۀ سنجش آمادگی تحصیلی را برای ثبتنام از مراکز سنجش دریافت کنند.
وی افزود: هیچ الزامی به ارائه گواهی پیشدبستانی برای ثبتنام کلاس اول وجود ندارد و ثبتنام نباید منوط به دریافت وجه باشد، همچنین برگزاری هرگونه آزمون ورودی برای پایه اول مدارس دولتی و هیئتامنایی کاملاً ممنوع است.
معاون ابتدایی آموزش و پرورش با اعلام اینکه امسال یک میلیون و ۱۸۷ هزار کودک در این پایه مشمول ثبتنام هستند، گفت: این دستورالعمل مطابق با سیاستهای سال گذشته تدوین شده و امسال نیز بر رعایت آن تأکید ویژه شده است، تا ثبتنام دانشآموزان بدون مانع و بهصورت عادلانه انجام شود.