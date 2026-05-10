به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان گفت: در سال گذشته، پنج هزار و ۸۶۷ فقره تصادفات جادهای در استان ثبت شد که ۸۲۲ فقره معادل ۱۴ درصد مربوط به موتورسیکلت و موتورسواران بود.
غلامرضا کرمی افزود: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در کشور بر اساس حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند همچنین حدود ۶۰۰ هزار نفر مجروح میشوند.
وی با بیان اینکه با توجه به بالا بودن آمار تصادفات جادهای، برنامه ریزی برای کاهش آن در دستور کار است، گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان به عنوان دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها اقدامات خوب و موثری را در راستای کاهش تصادفات استان اجرا کرده و در کنار فرهنگسازی و آموزش، اصلاح نقاط حادثه خیز و ایمنی محورهای پرتردد استان را در دستور کار قرار داده است.
کرمی در خصوص فرهنگسازی و افزایش فرهنگ عمومی رانندگی، اضافه کرد:در این زمینه میتوان به نظارت هوشمند و مستمر بر حمل و نقل ناوگان عمومی اشاره کرد که در دستور کار اداره کل قرار دارد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان با اشاره به تصادفات موتورسواران در جادههای استان، گفت: در راستای فرهنگسازی، اقلام ایمنی رایگان میان راکبان موتور توزیع میشود که از جمله آن میتوان به کلاه و دستکشهای ایمنی و چراغهای موتور اشاره کرد.
وی با بیان اینکه آموزشهایی هم در قالب نمایشی بین دانش آموزان مدارس حاشیه راههای روستایی اجرا میشود، اظهار داشت: اقلام نوشت افزار به صورت رایگان برای گروههای هدف توزیع میشود که حاوی پیامهای ایمنی است.
کرمی با بیان اینکه در این راستا تولید محتواهای آموزشی و موشن گرافی نیز انجام و در فضاهای مجازی منتشر میشود، افزود: همچنین کنترل و نظارت مستمر بر ناوگان عمومی در مبدا و میان مدیران فنی ناوگان حمل و نقل عموم انجام میگیرد.
به گفته وی، این کنترلها در مبدا و به صورت میدانی در پاسگاههای پلیس راه انجام میشود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان همچنین به آشکارسازی و نصب علائم هشدار اشاره کرد و گفت: این اقلام به صورت رایگان سالیانه و مستمر در اختیار ناوگان حمل و نقل عمومی و ادوات کشاورزی قرار میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه اغلب ناوگان حمل و نقل عمومی تحت پوشش شرکتهای حمل و نقل قرار دارند، گفت: مدیران فنی شرکتهای حمل و نقل موظف هستند قبل از صدور صورت وضعیتهای مسافری و صدور بارنامه برای ناوگان عمومی نسبت به کنترل اجزای فنی ناوگان اقدام کنند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان با تاکید بر بحث آموزش بدو و ضمن خدمت رانندگان حرفهای حمل و نقل، گفت: رانندگانی که تمایل به ورود به حوزه حمل و نقل عمومی دارند باید آموزشهای لازم و مستمر را سپری کنند و صلاحیتهای لازم را اخذ و بعد وارد این حرفه شوند.
کرمی با بیان اینکه همین آموزشهای مستمر موجب شده قانون شکنی در بین رانندگان حمل و نقل استان کمتر شود، افزود: به همین دلیل، سهم ناوگان حمل و نقل عمومی استان طی سال گذشته در تصادفات کمتر از ۱۰ درصد اعلام شد.
وی در ادامه به ارائه آموزش برای ساکنان حاشیه مدارس در روستاها و راهها اشاره کرد و گفت: این موضوع مهم در سال جاری از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دارد.