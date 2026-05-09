مراسم چهلمین روز شهادت دریابان علیرضا تنگسیری با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم در مسجد قدس بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، در این مراسم، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره این فرمانده خدوم و مردمی، بر نقش ارزشمند وی در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، ایثار و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

سخنرانان مراسم، اخلاص، روحیه جهادی، مردمداری و تلاش‌های بی‌وقفه شهید دریابان تنگسیری را از ویژگی‌های برجسته وی برشمردند و گفتند: نام و یاد خدمتگزاران صادق انقلاب اسلامی همواره در ذهن و دل مردم ماندگار خواهد ماند.