شفافیت قیمت و سود ۱۲ درصدی؛ روایتی از تعویض روغنی در اصفهان که برکت را به سود لحظهای ترجیح داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در حالی که برخی کسبه از التهاب بازار و جهش ۳۵ درصدی قیمت روغن موتور سوءاستفاده میکنند، یک تعویضروغنی در خیابان رباط اصفهان با شفافیت کامل، روغنهای خریداری شده قبل از گرانی را به همان قیمت قبل میفروشد.
این روزها که هنوز ردِ جنگ بر قیمتها مانده و آتشبس هم جلوی گرانی را نگرفته، بازار اصفهان شاهد رفتارهای دوگانهای است. عدهای از مغازهداران با استناد به «قیمت روز»، اجناس انبارشده از ماه قبل را نیز چند برابر میفروشند و عدهای اما راه دیگری رفتهاند.
آقای صادقی، کاسب باسابقه خیابان رباط اصفهان که بیش از ۴۰ سال است مغازه تعویض روغنی دارد، این روزها تبدیل به نماد انصاف در بازار شده است.
او درحالی که قیمت روغن موتور در روزهای اخیر بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته ، یک قانون ساده دارد: روغنهایی که قبل از گرانی خریدم، با همان قیمت قبل میفروشم. روغنهای جدید را هم با سود متعارف ۱۲ درصد می فروشیم.
اما نکته کلیدی که این تعویضروغنی را از بسیاری مغازهها متمایز میکند، قیمت شفاف روی تمام قوطیهاست. مشتری هنگام وارد شدن، روی هر قوطی روغن را میبیند. نه خبری از «قیمت روز؟» و نه چانهزنیِ بینتیجه است.
آنچه گزارش آقای صادقی را از دیگر روایتهای اقتصادی متمایز میکند، زاویه نگاه آن است. درحالی که همیشه رسانهها به سراغ کسبه متخلف رفتهاند، این بار الگوسازی از یک کاسب امین در دستور کار قرار گرفته است.
خبرگزاری صداوسیمای استان اصفهان قصد دارد در قالب مجموعه گزارشهای اصناف با انصاف ، هر روز یک واحد صنفی منصف و شفاف را به مردم معرفی کند. شهروندان اصفهانی میتوانند کاسبان باانصاف محله خود را معرفی کنند.