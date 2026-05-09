رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با توجه به مزیتهای مرزی موجود استان، آذربایجانغربی قابلیت تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری شنبه ۱۹ اردیبهشت در جلسه هماهنگی بخش کشاورزی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی استان در زمینه واردات و تامین نهادهها برای کالاهای اساسی خبر داد و افزود: استان در ایام جنگ تحمیلی سوم علاوه بر تامین امنیت غذایی در استان اقدامات قابل توجهی در بحث ورود کالاهای اساسی به کشور داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به تامین برخی اقلام اساسی در طول ایام جنگ برای سایر استانها عنوان کرد: مدیریت و هماهنگی در زمینه تامین امنیت غذایی در ایام جنگ موجب شد استان هیچ مشکلی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم نداشته باشد و بخشی از نیاز سایر استانها را نیز تامین کردیم.
اصغری از استان به عنوان قطب تولید گوشت قرمز کشور نام برد و افزود: سال گذشته ۷۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین از استان برای تامین نیاز گوشت قرمز به سایر استانهای کشور ارسال شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ورود ۲۰ هزار تن برنج به همراه سه هزار تن روغن به استان گفت: همچنین سه هزار کارتن تخم مرغ نیز از مرزهای استان وارد کشور شده که علاوه بر تامین نیاز استان به سایر استانهای کشور نیز ارسال میشود.
اصغری، افزایش ۱۲۰ درصدی اعتبارات هزینهای، رصد، نظارت و بازرسی مستمر از بازار با همکاری اتحادیهها، اصناف، تعزیرات و صمت، تجهیز ۵۰ درصد نانواییها به سوخت جایگزین در صورت نبود آب و برق را بخشی از مهمترین اقدامات جهاد کشاورزی استان در ایام جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، افزایش ۴ برابری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را از اقدامات این سازمان در سال گذشته دانست و گفت: امسال نیز تلاش داریم بخشی از این سرمایهگذاریها به ثمر برسد و شاهد افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باشیم.
وی همچنین افزایش میزان بارندگیها را در سال جاری مورد اشاره قرار داد و گفت: این افزایش موجب رونق بخش کشاورزی در استان خواهد بود به طوری که امسال ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم رفته است و پیشبینی میشود ۸۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.