عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از عدم نظارت بر روند ثبت نام خودروسازان بر ضرورت راه‌اندازی مجدد سامانه یکپارچه خودرو تاکید کرد و گفت:نحوه ثبت نام خودروسازان شفاف نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی طاهری در انتقاد به نحوه ثبت نام خودروسازان و پ شرایطی نابرابر، گفت: یکی از بحث‌های مربوط به بازار خودرو ثبت نام برای تحویل خودرو چه خودرو‌های تولید داخل، چه آنها که مونتاژ می‌شوند و چه خودرو‌های وارداتی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یک زمان سامانه یکپارچه‌ای تحت اشراف حاکمیت و وزارت صمت وجود داشت و افرادی که متقاضی خرید خودرو بودند از طریق این درگاه ثبت نام می‌کردند که قابل رویت بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون حاکمیت و وزارت صمت هیچ اشرافی بر نحوه عرضه خودرو ندارند و ممکن است برای یک نفر به نام سایر افراد خودرو ثبت نام شود و سوداگری شده یا دست به دست شده باشد بنابراین ابهامات جدی بر روند ثبت نام‌ها وارد است.

طاهری یادآور شد: متاسفانه این روند صحیح نیست چرا که گویا بخشی از ثبت نام‌ها توسط نمایندگی‌ها یا افراد وابسته به خودروسازان انجام می‌شود و شاید بخشی از این سود بعد از عرضه در بازار آزاد با قیمت‌های گران به جیب افراد خاص برگردد.

وی افزود: وقتی بازار خودرو ملتهب است و قرار است دولت نقش تسهیل گری داشته باشد باید بر روند فروش خودرو ورود کند، اما الان هیچ نظارتی بر این حوزه وجود ندارد که مشخص شود آیا افرادی که ثبت نام کرده‌اند واجد شرایط هستند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: هم اکنون نیاز است که سامانه یکپارچه فروش توسط وزارت صمت مجدد راه‌اندازی شود و متقاضیان برای تحویل خودرو در آن ثبت نام کنند و پیگیری شود کارخانه به چه میزان از تعهدات خود در این بخش عمل کرده است چرا که عدم نظارت دولت بر روند فروش باعث شده است شرکت سایپا در این زمینه بدعهدی داشته باشد کمااینکه گاه تاخیر در تحویل محصولاتش به بیش از یک سال هم رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما همچنین در حوزه قیمت گذاری برای قیمت تمام شده نیز که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین و شورای رقابت اعلام می‌کند نیز با مشکل مواجه هستیم.