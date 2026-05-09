وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با همتای قطری خود، تلاش‌های مربوط به کاهش تنش در منطقه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما. به نقل از خبرگزاری قطر (قنا)، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» همتای قطری خود تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

دو طرف در این تماس تلفنی همکاری دو کشور، راهکار‌های حمایت و تقویت این همکاری‌ها و تحولات منطقه به ویژه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری و نیز تلاش‌های مربوط به کاهش تنش و کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کردند.

وزیر خارجه قطر همچنین بر ضرورت همراهی همه طرف‌ها با تلاش‌های میانجی‌گرانه کنونی به منظور فراهم کردن زمینه حل‌وفصل ریشه بحران از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌و‌گو با هدف دستیابی به توافق پایدار و جلوگیری از آغاز مجدد تنش‌ها تأکید کرد.

آل ثانی روز گذشته نیز در دیدار با «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن، بر ضرورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی جامع تأکید کرد.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که آل ثانی و ونس بر ضرورت پاسخگویی و تعامل مثبت تمامی طرف‌های درگیر با طرح میانجی‌گری پاکستان تأکید کردند.

مقام قطری در این نشست تصریح کرد که دستیابی به یک توافق جامع که صلح پایدار را در منطقه تضمین کند، یک ضرورت اساسی است.