فرماندار ماکو گفت: تمامی شهرستان ها باید مجتمع، شهرک و واحدهای هلال احمر داشته باشند، اما ماکو از این نعمت محروم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر ظهر شنبه در بازدید از بخشهای مختلف اداره جمعیت هلال احمر و درمانگاه این جمعیت، خودگردان بودن این نهاد انسان دوست در عصر حاضر را نشان دهنده تلاش، همت والا و ایثارگونه اعضای آن دانست و گفت: اعضای جوان هلال احمر، چرخ دندههای این مجموعه ارزشی هستند، تمامی شهرستانها باید مجتمع، شهرک و واحدهای هلال احمر داشته باشند، اما ماکو از این نعمت محروم است.
وی با اشاره به جایگاه رفیع امدادگران و داوطلبان هلال احمر، اظهار کرد: هلال احمر در تمامی صحنه ها و عرصههای سخت حضور دارد و در بحرانیترین حالتهای ممکن، روحیهای مضاعف به جامعه تزریق میکند.
تاجفر خود را عضو کوچکی از خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر دانست و افزود: جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی در سطح کشور زبانزد عام و خاص است و هلال احمر ماکو نیز به عنوان زیرمجموعهای از این نهاد، از این اعتبار بیبهره نیست.
وی با تاکید بر اینکه هلال احمر با تمامی اقشار جامعه سروکار دارد، خاطرنشان کرد: انتظار داریم اعضای جمعیت هلال احمر در نشستهای مدیریت محلمحور که در روستاها و محلات مختلف ماکو و بازرگان برگزار میشود، حضوری فعال داشته و نسبت به آگاهسازی و ارائه خدمات اهتمام ورزند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد درمانگاه هلال احمر ماکو اشاره کرد و افزود: اخلاقمداری در کنار فضای بهداشتی و مطلوب در درمانگاه هلال احمر باعث شده است که این درمانگاه همواره مقصد اول بیماران سرپایی در شهرستان باشد.
در این بازدید، فرماندار ماکو به همراه رئیس و اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان، از بخشهای امدادی، آموزشی و درمانی این مجموعه دیدن کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمات رسانی قرار گرفت.