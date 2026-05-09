مدیر شرکت نفت منطقه ارومیه گفت: در حال حاضر روزانه بطور متوسط بیش از ۶۰۰ خودرو اعم از سواری، اتوبوس، کامیون و ... در مرزهای بازرگان، سرو، پلدشت و رازی کنترل و پایش سوخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، احمد مجرد افزود: منطقه ارومیه دارای چهار مرز زمینی بوده و مرز بازرگان به عنوان بزرگترین مرز زمینی کشور(دروازه اروپا) بیشترین سهم درآمدی را برای دولت دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه ضمن ابراز خرسندی از اجرای موفق طرح «باک پر» در مرزهای منطقه و کاهش میزان میل به قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: در سال گذشته از محل اجرای این طرح در پایانه‌های مرزی مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان‌غربی، بیش از ۴.۴ همت درآمد مرزی از محل اخذ مابالتفاوت نرخ سوخت به حساب خزانه دولت واریز شد.

مجرد ادامه داد: این رقم واریزی به خزانه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۷ درصد افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: استفاده از دستگاه‌های دقیق اندازه‌گیری سوخت و استقرار سامانه یکپارچه کنترل فروش مرزی در مرزهای زمینی سرو، رازی، پلدشت و بازرگان، از اقدامات مؤثر منطقه ارومیه در کاهش چشمگیر قاچاق سوخت بوده است همچنین بهره‌گیری از نیروهای متخصص و فناوری‌های نوین در حوزه عرضه و کنترل سوخت، گامی مؤثر در صیانت از سرمایه‌های ملی و تحقق اهداف کلان شرکت محسوب می‌شود.