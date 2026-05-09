به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در پی تصادف دو دستگاه سواری پژو، در ساعت ۵:۴۱ بامداد امروز، تماس با ۱۱۵ بهبهان برقرار و دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

مهران احمدی بلوطکی افزود: در این حادثه هفت نفر سرنشین هردو خودرو شامل شش آقا و یک خانم با میانگین سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در این خصوص اعلام کرد: انحراف به چپ یک دستگاه پژو پارس در محور بهبهان ـ رامهرمز که احتمالاً ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده، به برخوردی مرگبار با پژو ۴۰۵ و جان‌باختن هفت نفر منجر شد.

سردار احمد کرمی اسد گفت: بر اساس تصاویر ثبت شده توسط دوربین نظارتی مستقر در محل حادثه و همچنین بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، مشخص شد خودروی پژو پارس در حالی که در مسیر خود در حال حرکت بوده، ناگهان به سمت چپ منحرف شده و وارد خط عبوری مقابل می‌شود، اتفاقی که احتمال بسیار زیاد ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در لحظه ورود پژو پارس به لاین مقابل، یک دستگاه پژو ۴۰۵ سفید در حال تردد بوده که به دلیل فاصله کم و ناگهانی بودن انحراف، راننده آن هیچ فرصتی برای انجام واکنش مؤثر یا جلوگیری از برخورد نداشته و دو خودرو به صورت شاخ‌به‌شاخ با یکدیگر برخورد می‌کنند.

سردار کرمی اسد ادامه داد: شدت این برخورد به حدی بود که هر دو خودرو بلافاصله دچار انفجار و آتش‌سوزی شدند و همه سرنشینان جان باختند.

وی با تأکید بر اهمیت تصاویر ضبط شده از این سانحه اظهار کرد: فیلم کامل حادثه به وضوح نشان می‌دهد راننده پژو پارس تا پیش از وقوع حادثه، در طول مسیر حرکت عادی داشته و هیچ عامل بیرونی یا مانع خاصی در مسیر مشاهده نمی‌شود، اما خودرو به تدریج به سمت چپ متمایل شده و وارد مسیر مقابل می‌شود، موضوعی که نشان می‌دهد کاهش سطح هوشیاری راننده چگونه می‌تواند تنها در چند ثانیه یک فاجعه جبران‌ناپذیر رقم بزند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: حتی اگر خودروی مقابل نیز در مسیر حضور نداشت، خروج خودرو از جاده و تلاش ناگهانی راننده برای بازگرداندن وسیله نقلیه به مسیر اصلی، به احتمال فراوان منجر به واژگونی شدید خودرو می‌شد و باز هم حادثه‌ای سنگین رخ می‌داد.

سردار کرمی اسد با اشاره به افزایش سفر‌ها در فصل بهار و در آستانه سفر‌های تابستانی گفت: شرایط آب‌وهوایی مناسب، سرسبزی جاده‌ها و افزایش تمایل مردم به سفر، موجب بالا رفتن حجم تردد در محور‌های برون‌شهری کشور شده است، اما رانندگان باید توجه داشته باشند که ادامه رانندگی در شرایط خستگی، خواب‌آلودگی، کاهش تمرکز، سرعت غیرمجاز یا استفاده از وسیله نقلیه دارای نقص فنی، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی از رانندگان خواست در طول سفر از توقفگاه‌ها و امکانات بین‌راهی برای استراحت استفاده کرده و در صورت احساس کوچک‌ترین نشانه خستگی یا کاهش تمرکز، از ادامه رانندگی خودداری کنند.

بر اساس گزارش پلیس، رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه نشان داد که در برخی مواقع، حتی استقرار گسترده تیم‌های پلیس در جاده‌ها نیز نمی‌تواند مانع وقوع سانحه شود، چرا که مهم‌ترین عامل کنترل وسیله نقلیه، هوشیاری و آمادگی کامل راننده است، موضوعی که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه رانندگان قرار گیرد.