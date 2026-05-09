نحوه برگزاری امتحانات پایانی دانشآموزان در البرز اعلام شد
مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز، آخرین وضعیت برگزاری امتحانات نوبت پایانی را تشریح کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش البرز در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
گفت: در دوره ابتدایی (پایه اول تا ششم)، ارزشیابی کیفی و توصیفی است و به صورت غیرحضوری با توجه به عملکرد دانشآموزان در طول سال تحصیلی انجام خواهد شد.
فرزاد شعبانی افزود: نتایج ارزشیابی از نهم خرداد ماه در کارنامهها ثبت میشود و اعتراض دانشآموزان به نتایج در شورای مدرسه بررسی و تصمیمگیری خواهد شد
مدیر کل آموزش و پرورش البرز گفت: امتحانات پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم، در صورت تصویب شورای تأمین، به صورت حضوری برگزار میشود. این آزمونها با رعایت اصل پراکندگی و استفاده از تمام امکانات مانند مدارس و سالنهای ورزشی انجام خواهد شد
به گفته او در مورد پایههای یازدهم و دوازدهم، چون زمان دقیق امتحانات مشخص نیست، تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری و شرایط آن متعاقبا به اطلاع دانشآموزان خواهد رسید.