مسیر ورود و خروج ناوگان تجاری در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان در گذرگاه زمینی دوغارون جداسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد تجاری‌-صنعتی دوغارون گفت: مسیر ورود و خروج ناوگان تجاری در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان از یکدیگر جداسازی شده‌اند و هم‌ اکنون رفت‌وآمد کامیون‌ ها از جاده‌هایی مجزا صورت می‌گیرد.

امین شاه‌گلی کاریزی افزود: هدف از این اقدام، تسهیل و روان‌سازی ترددها در مرز زمینی دوغارون و کاهش توقف‌ های طولانی‌ مدت کامیون‌ها است که از مطالبات فعالان اقتصادی، بازرگانان و رانندگان ایرانی و افغانستانی بود.

وی ادامه داد: در طرح تفکیک مسیر ورود و خروج ناوگان تجاری در مرز دوغارون، جاده‌ای آسفالته به طول ۳۰۰ و عرض ۵۰ متر از نقطه صفر مرزی به داخل کشور ساخته شد که با ۳ دروازه یا گیت ورود زیر بار ترافیک رفت.

وی با اشاره به جاده خروجی از کشور به سمت افغانستان بیان کرد: مسیر پیشین ورود و خروج هم در حال حاضر به خروج ناوگان تجاری اختصاص پیدا کرده که شامل ۷۰۰ متر طول و ۴۵ متر عرض است.

شاه‌گلی کاریزی گفت: از دیگر اقدامات برای روان‌سازی تردد کامیون‌ ها، تفاهم بر جابه‌جایی اتاقک‌ های مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و پلیس مرزی کشور افغانستان از وسط به حاشیه جاده خروج بوده که سبب سهولت در تردد خودرو های سنگین شده است.

وی تصریح کرد: روزانه به‌طور متوسط هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی در مرز دوغارون تردد می‌کنند که رسیدن این رقم به بیش از ۲ هزار دستگاه در روز از اهداف تعیین‌ شده میان مقامات این دو کشور همسایه است.

وی با بیان اینکه ارتقای زیر ساخت‌ها و اجرای طرح‌ های راه‌سازی در گمرک اسلام‌قلعه نیز ضرورت دارد، اضافه کرد: در آخرین دیدار دو‌جانبه استاندار خراسان رضوی و والی هرات به همراه مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی دو کشور، بر احداث و افزایش دروازه یا گیت‌های ورود و خروج در خاک افغانستان تأکید شد و منتظر تحقق این اقدام از سوی طرف مقابل هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان حکومت سرپرست افغانستان در گمرک اسلام‌ قلعه همکاری مشترک و بالایی برای کاهش توقف‌ های کامیون‌ ها و تسریع در تشریفات گمرکی با ایران دارند که نشان‌ دهنده عزم جدی دو طرف بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری در شرایط حساس کنونی است.

شاه‌گلی کاریزی گفت: ساختمان اداری، ساختمان گمرک، بلوار جاده ابریشم، بخش‌بندی و محصورسازی اراضی و محل استقرار ناوگان مسافربری از دیگر طرح‌ های در دست ساخت در منطقه آزاد دوغارون هستند.

منطقه آزاد تجاری‌-صنعتی دوغارون در گستره‌ای به مساحت ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد.