کارخانه ساخت در و پنجره‌های یو پی وی سی ملایر این روز‌ها با هدف تحقق شعار سال رهبر معظم انقلاب، کار خود را برای تولیدات مورد نیاز مردم ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر تولید کارخانه گفت: در این واحدسالانه بیش از ۴۰ هزار در و پنجره یو پی وی سی تولید و روانه بازار می‌شود.

علی نظری با بیان اینکه هیچ نیرویی از این کارخانه تعدیل نشده است افزود: ۷۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر هم به صورت غیر مستقیم در این کارخانه مشغول بکار هستند.

او تصریح کرد: کارگران این کارخانه مثل کوه ایستاده‌اند تا چرخِ تولید میهن از حرکت باز نایستد.