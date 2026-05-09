پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از آغاز اجرای طرح بهینهسازی ساختمانها با مشارکت شرکتهای کارور در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «هژبر جوادی» با اشاره به پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز در دو سال گذشته در استان مازندران گفت: بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از این پویش برای جایگزینی بخاریهای فرسوده با بخاریهای راندمان بالا اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه هماکنون حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بخاری فرسوده با راندمان ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان وجود دارد که بخشی از آنها با بخاریهای هرمتیک جایگزین میشود، افزود: با توزیع یک میلیون و ۲۷۰ هزار دستگاه بخاری هرمتیک، سالانه حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفهجویی میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران هوشمندسازی موتورخانه ساختمانهای اداری و مجتمعها، توسعه استفاده از انرژی خورشیدی و بهرهگیری از بیوگاز را از دیگر برنامههای در دست اجرا بیان کرد و گفت: تشکیل گروههای مشترک بازرسی با همکاری مهندسان ناظر در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از واگذاری طراحی و نظارت بر لولهکشی مشترکان عمده با مصرف بیش از ۱۰۰ مترمکعب در ساعت به سازمان نظام مهندسی خبر داد.
در ادامه این نشست، جابر حسنزاده، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به طراحی برچسب انرژی ساختمانها در استان گفت: اجرای این طرح افزون بر مدیریت مصرف انرژی، سبب افزایش ارزش افزوده واحدهای مسکونی میشود. توسعه ساختمانهای کممصرف و رعایت الزامهای انرژی از مهمترین رویکردهای حوزه ساختوساز در استان است.
وی با اعلام آمادگی مهندسان عضو این سازمان برای مشارکت در طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی بیان کرد: اجرای دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد.