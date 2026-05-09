به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پیام بابایی به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب آمده است.

باسمه تعالی

با استعانت از کلام الله مجید و با یادآوری آیه شریفه «وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ کِتَابًا» (سوره کهف، آیه ۴۹) که بر احاطه علم الهی بر همه چیز و ثبت و ضبط دقیق اعمال تأکید دارد، فرا رسیدن نوزدهم اردیبهشت ماه، روز اسناد ملی و میراث مکتوب و همچنین روز بزرگداشت شیخ کلینی، دانشمند برجسته ایرانی و صاحب کتاب گرانسنگ “کافی”، را به عموم مردم شریف استان یزد، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و تمامی فعالان حوزه فرهنگ و تاریخ تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این روز فرصتی مغتنم است تا ضمن ارج نهادن به میراث گرانبهای فرهنگی و تاریخی که در قالب اسناد و متون کهن به ما رسیده است، جایگاه رفیع علم و دانش را که توسط بزرگان دین و اندیشمندان ایران‌زمین، چون شیخ کلینی، بنیان نهاده شده است، گرامی بداریم.

مأموریت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان در راستای صیانت از هویت، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. این سازمان با نگهداری، پژوهش و معرفی اسناد ارزشمند، چراغ راهی برای شناخت گذشته و ترسیم آینده‌ای روشن‌تر

همچنین، یاد و خاطره عالم جلیل‌القدر، شیخ محمد بن یعقوب کلینی را، که با تألیف کتاب “الکافی”، خدمتی بی‌بدیل به جهان اسلام و تشیع نمود، گرامی می‌داریم. آثار او، سرچشمه‌ای زلال برای هدایت و تعالی جامعه بشری است.

بدینوسیله، از کارکنان خدوم سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد و تمامی فعالان عرصه اسناد و میراث مکتوب در سطح استان که با تلاش شبانه‌روزی خود، در حفظ و اعتلای این گنجینه‌های هویتی کوشا هستند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

امید است با الهام از میراث ماندگار گذشتگان و با تکیه بر دانش و خرد، بتوانیم در حفظ و اعتلای فرهنگ غنی ایران اسلامی، گام‌های مؤثری برداریم و جامعه‌ای پویا، آگاه و سرافراز را بنا نهیم.

محمد رضا بابایی

استاندار یزد