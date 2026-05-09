به گفته مسئولان میراث فرهنگی استان فارس حفاران غیر مجاز به قصد یافتن گنج به مسجد تاریخی پیر پنهان لار تعرض کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسجد پیرپنهان لار از مساجد دایر شهر قدیم لار است صحن این مسجد با بقعه چهارطاقی پیرپنهان مشترک است؛ بنایی که در فهرست میراث ملی ایران نیز به ثبت رسیده و گفته می‌شود، قدمتی تاریخی آن به بیش از یکهزار سال می‌رسد.

چند روز گذشته افراد ناشناس به‌صورت مخفیانه وارد مسجد و بقعه تاریخی پیر پنهان لار شدند و در مقبره تاریخی موجود در حریم این بقعه تاریخی حفاری کردند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: شواهد یافت شده، دال بر نبش قبر نیست چرا که بقایای جسدی مشاهده نشده است؛ مساله یک حفاری غیر مجاز برای یافتن گنج بود.

صادق زارع ادامه داد: یگان حفاظت و حراست میراث فرهنگی فارس وارد عمل شده و پیگیری‌های قانونی را آغاز کرد