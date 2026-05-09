ثبت بیش از ۱۹ هزار تولد در استان البرز در سال ۱۴۰۴
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۱۰ هزار مورد مشاوره فرزندآوری برای زنان در استان انجام شد و با ثبت ۱۹ هزار و ۲۳۶ تولد، استان البرز موفق به دستیابی به ۵۱ درصد هدف طرح آمایش جمعیتی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزالبرز، جودکی گفت : آموزشهای هنگام ازدواج نیز بهطور کامل در استان اجرا شده و در سال گذشته ۱۲ هزار و ۱۴۳ زوج در کلاسهای آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند که نقش مهمی در افزایش آگاهی زوجین در زمینه سلامت باروری، تحکیم خانواده و فرزندآوری آگاهانه داشته است.
وی با اشاره به خدمات مراقبتی ارائهشده در حوزه مادر و کودک اظهار داشت: در سال گذشته ۸۴ هزار و ۶۸۵ مورد مراقبت از مادران باردار در مراکز خدمات جامع سلامت استان انجام شده و ۴ هزار و ۴۳۹ مادر باردار نیازمند مراقبت ویژه نیز تحت مراقبتهای تخصصی قرار گرفتهاند. همچنین ۵۴ هزار و ۵۳۱ مادر پس از زایمان از خدمات مراقبتی بهرهمند شدهاند.