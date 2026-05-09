به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، حامد کرزی امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: پاکستان در ادامه اقدامات خود علیه افغانستان، سطح فشار‌های نظامی و اقتصادی بر روستا‌ها و مردم ساکن در نزدیکی خط دیورند (خط مرزی افغانستان و پاکستان) را افزایش داده است که به نظر می‌رسد هدف از این فشار، وادار کردن مردم فقیر منطقه به مراجعه به نهاد‌های مربوطه پاکستان برای حل مشکلات امنیتی و سایر مشکلات است.

کرزی تصریح کرد: در روز‌های اخیر در نتیجه این وضعیت، اسنادی به نام «توافقنامه‌های صلح» بین برخی از بزرگان قبایل دو طرف خط امضا شده است که به صورت رسمی از سوی وزارت امور خارجه پاکستان، تأیید و مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس جمهور اسبق افغانستان افزود: این تحولات، تلاش پاکستان برای رسمیت بخشیدن به خط دیورند و اقدام علیه حاکمیت ملی افغانستان تلقی می‌شود. بنابراین، لازم است مقامات مسئول توضیح روشنی در مورد این تحولات به عموم مردم ارائه دهند.

این واکنش درحالی مطرح شده است که هفته گذشته بزرگان قومی در مناطق مرزی استان‌های کنر و نورستان با بزرگان قومی در مناطق مرزی پاکستان، توافقنامه‌ای برای صلح امضا کردند.

این توافقنامه بزرگان قومی مناطق مرزی افغانستان و پاکستان درحالی امضا شد که مناطق مرزی در شرق افغانستان بویژه استان کنر در دو ماه گذشته هدف حملات راکتی و توپخانه‌ای ارتش پاکستان قرار گرفته بود.