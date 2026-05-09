هانا شعبانپور در اقدامی قهرمانانه از حضور در فینال تور جهانی J ۶۰ ترکیه و رویارویی با نماینده رژیم غاصب صهیونی انصراف داد تا اعتراض خود را به جنایات اخیر این رژیم و شهادت جمعی از کودکان و زنان بیگناه نشان بدهد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روزهایی که قلب ایران از شهادت دهها کودک بیگناه در مدرسه «شجره طیبه» میناب به دست رژیم غاصب صهیونی و آمریکای جنایتکار داغدار است، هانا شعبانپور نماینده تنیس ایران تصویری ماندگار از غیرت و وفاداری به ارزشهای انسانی و ملی را در زمین تنیس ثبت کرد.
رقابتهای تور جهانی تنیس J ۶۰ ترکیه در حالی پیگیری شد که این ملیپوش شایسته در بخش دونفره همراه با همتیمی ترکیهای خود با اقتدار راهی فینال شد، اما با مشخص شدن دیگر تیم فینالیست که شامل نمایندگانی از روسیه و رژیم غاصب صهیونی بود، شعبانپور در اعتراض به جنایات ضدبشری این رژیم و در همدردی با کودکان مظلوم میناب و دیگر شهدای حملات اخیر، از حضور در دیدار پایانی انصراف داد.
این حرکت شجاعانه در حالی رقم خورد که شعبانپور (بخت شماره هفت مسابقات) در بخش انفرادی نیز تا مرحله یکچهارم نهایی پیش رفت و در دیداری نزدیک و دشوار برابر سید یک رقابتها، پس از ارائه بازیهای قابل قبول از دور مسابقات کنار رفت.