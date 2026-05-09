به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: به همت کشاورزان گیلانی، تاکنون ۲۲۵ هزار هکتار، معادل ۹۴ درصد از زمین‌های کشاورزی استان خزانه گیری شده و ۲۲۰ هزار هکتار معادل ۹۳ درصد از شالیزار‌ها هم شخم خورده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، بهینه‌سازی مصرف آب و نهاده‌ها، کاهش آفات و بیماری‌ها و افزایش عملکرد و کیفیت محصول را از اهمیت خزانه گیری به موقع عنوان کرد و افزود: نشاء برنج هم در ۶۴ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان معادل ۲۶ درصد انجام شده است.

وی گفت: تقویم زراعی پیشنهادی برنجکاری گیلان بر اساس شرایط آبی امسال استان فرودین ماه تدوین و ابلاغ شد و شالیکاران برای دستیابی به محصول باکیفیت و پربار، کشت و کار برنج را بر اساس این تقویم انجام دهند.