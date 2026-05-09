پایان هفتهای شاد در دل طبیعت دره گردو اراک
در روزهای دلانگیز اردیبهشت، طبیعت سرسبز و چشمنواز دره گردو اراک، میزبان خانوادهها و گردشگرانی بود که برای گذراندن آخر هفتهای آرام و خاطرهانگیز، دل به دامان طبیعت زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با فرارسیدن روزهای بهاری، دره گردو اراک با چشماندازهای زیبا و طبیعت بکر خود، به یکی از محبوبترین تفرجگاههای شهروندان تبدیل شده است.
خانوادهها و گروههای دوستانه با حضور در این منطقه، از آبوهوای مطبوع، فضای آرام و زیباییهای طبیعی دره گردو لذت بردند و ساعاتی شاد را در کنار یکدیگر سپری کردند.
سبزی دلنشین درختان، شکوفهها و گلهای رنگارنگ بهاری در کنار کوههای سرسبز این منطقه، جلوهای کمنظیر از طراوت و زندگی را به تصویر کشیده و فضایی سرشار از نشاط، امید و آرامش برای مردم فراهم کرده است.