در روز‌های دل‌انگیز اردیبهشت، طبیعت سرسبز و چشم‌نواز دره گردو اراک، میزبان خانواده‌ها و گردشگرانی بود که برای گذراندن آخر هفته‌ای آرام و خاطره‌انگیز، دل به دامان طبیعت زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با فرارسیدن روز‌های بهاری، دره گردو اراک با چشم‌انداز‌های زیبا و طبیعت بکر خود، به یکی از محبوب‌ترین تفرجگاه‌های شهروندان تبدیل شده است.

خانواده‌ها و گروه‌های دوستانه با حضور در این منطقه، از آب‌وهوای مطبوع، فضای آرام و زیبایی‌های طبیعی دره گردو لذت بردند و ساعاتی شاد را در کنار یکدیگر سپری کردند.

سبزی دلنشین درختان، شکوفه‌ها و گل‌های رنگارنگ بهاری در کنار کوه‌های سرسبز این منطقه، جلوه‌ای کم‌نظیر از طراوت و زندگی را به تصویر کشیده و فضایی سرشار از نشاط، امید و آرامش برای مردم فراهم کرده است.