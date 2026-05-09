وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه میامی در سمنان یکی از زیستگاه‌های باقیمانده یوزپلنگ ایرانی است، گفت: در اجرای آزادراه حرم‌تاحرم و سایر طرح‌های راهسازی استان، حفاظت از محیط زیست و امنیت قلمرو این گونه ارزشمند به‌طور ویژه مدنظر قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر راه و شهرسازی، امروز در حاشیه افتتاح بخشی از آزادراه حرم‌تاحرم در غرب استان سمنان، در جمع خبرنگاران گفت: میامی یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های یوزپلنگ ایرانی است و در تمامی طرح‌های راهسازی استان، ملاحظات زیست‌محیطی و حفاظت از این گونه ارزشمند با حساسیت دنبال می‌شود.

فرزانه صادق، افزود: توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها در کشور با هدف افزایش ایمنی و بهبود مسیر‌های ارتباطی دنبال می‌شود و در استان سمنان نیز طرحهای متعددی در همین راستا به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به افتتاح ۳۶ کیلومتر از مسیر آزادراه حرم‌تاحرم و بخشی از کریدور سرخس–مهران، گفت: تعیین تکلیف سایر قطعات این مسیر مهم در دستور کار وزارت راه قرار دارد.

فرزانه صادق همچنین از اجرای طرح‌های راهداری با هدف ارتقای ایمنی جاده‌های استان سمنان خبر داد و افزود: تکمیل طرحهای مسکن استان نیز با همکاری استاندار سمنان در حال پیگیری است.