به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: روز جمعه، حدود ساعت ۵ بعدازظهر، در روستای شاهین تپه، یک حادثه رانندگی دلخراش منجر به فوت یک کودک دو ساله شد. بر اساس گزارش‌های اولیه، این کودک در هنگام دنده عقب رفتن یک خودروی کامیونت خاور، متاسفانه مورد برخورد قرار گرفته و به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده است.

وی افزود: این اتفاق تلخ، بار دیگر موضوع مهم نقاط کور در خودروهای سنگین، به ویژه کامیونت‌ها را در کانون توجه قرار داده است. نقاط کور، فضاهایی در اطراف خودرو هستند که راننده به دلیل محدودیت دید آینه یا طراحی خودرو، قادر به مشاهده آن‌ها نیست و همین امر می‌تواند منجر به بروز حوادث جبران‌ناپذیر، به خصوص برای عابران پیاده، کودکان و دوچرخه‌سواران شود.

به گفته رئیس پلیس راه استان؛ کارشناسان ایمنی ترافیک همواره بر لزوم رعایت احتیاط فوق‌العاده رانندگان خودروهای سنگین در هنگام مانور، به خصوص در مناطق مسکونی، روستاها و مناطقی که احتمال حضور کودکان وجود دارد، تأکید می‌کنند. نصب آینه‌های مخصوص، دوربین‌های دنده عقب و سیستم‌های هشداردهنده، تنها بخشی از راهکارهای فنی برای کاهش این خطرات هستند، اما آموزش و افزایش هوشیاری رانندگان و همچنین توجه عابران به محیط اطراف، نقش حیاتی در پیشگیری از وقوع چنین حوادثی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در ماده ۱۵۵ مقررات راهنمایی و رانندگی نیز به لزوم رعایت حریم ایمنی و توجه به اطراف هنگام شروع حرکت یا تغییر مسیر توسط رانندگان تأکید شده است. لازم است والدین نیز با آموزش نکات ایمنی به فرزندان خود و نظارت دقیق بر بازی و تردد آنان در اطراف معابر، از وقوع چنین حوادث ناگواری جلوگیری نمایند.

این حادثه غم‌انگیز، زنگ خطری جدی برای تمام دست‌اندرکاران حوزه ترافیک و همچنین شهروندان است تا با همکاری یکدیگر، شاهد کاهش سوانح جاده‌ای و حفظ جان هموطنان، به ویژه کودکان، باشیم.