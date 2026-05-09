نشست شورای مدیران فدراسیون جانبازان و توان یابان با حضور رئیس، دبیرکل، نایب رئیس و مدیران این فدراسیون برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کوهپایه زاده رئیس فدراسیون در این جلسه بیان کرد: براساس شرایط کنونی کشور اردوهای آماده سازی برای بازیهای پاراآسیایی ناگویا به صورت متمرکز در استانهای مختلف در حال برگزاری است و این فرصتی شد تا تخصصیتر به تیمهای ملی بپردازیم و ملی پوشان هر رشته را براساس نیازهایشان تحت حمایت و نظر قرار گیرند.
وی ادامه داد: برگزاری اردوها در استان ها، میزان تعامل و همکاری هیئتهای استانی با دانشگاهها و نهادهای علمی استان را بیشتر کرد و باعث شده تا همکاریهای بین بخشی موثر تری صورت بگیرد. امیدوارم که همین روند در آینده نیز ادامه داشته باشد و شاهد توسعه ارتباط میان هیئتهای استانی با سازمانهای و نهادهای مختلف استانی باشیم.
ریاست فدراسیون ضمن تشکر و قدردانی از سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: این سازمان در استان مازندران فضایی را برای تیمهای ملی ایجاد کرد که ملی پوشان در بهترین فضا اسکان پیدا کنند. همچنین در استان زنجان نیز با همکاری انجمنام اس مختلف اردوهای تیمهای ملی برگزار شد.
دکتر کوهپایه زاده افزود: برگزاری اردوهای تیم ملی در استانها باعث شده تا از ورزشکاران استان به عنوان حریف تمرینی در اردوها حضور پیدا کردند که این موضوع به ارتقا سطح ورزشکاران استان نیز کمک کرده است.
رئیس فدراسیون در پایان گفت: با تشکیل ستاد ویرتوس در وزارت ورزش و جوانان، از هفته آینده اردوهای تیمهای ملی کم توانان ذهنی را آغاز خواهیم کرد تا با قدرت در مسابقات آسیا و اقیانوسیه تایلند حضور پیدا کنیم. امیدوارم بتوانیم در سال جاری تقویم ورزشی که پیش بینی کردیم را بتوانیم اجرایی کنیم و در دو رویداد ناگویا و ویرتوس عملکرد موفقی داشته باشیم.
در ادامه مدیران حاضر در نشست به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.