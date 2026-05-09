سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتصاب دکتر عباسعلی کدخدایی به عنوان سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
با حکم آیتالله آملی لاریجانی، دکتر عباسعلی کدخدایی به عنوان سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص منصوب شد.
مراسم معارفه ایشان امروز با حضور جمعی از اعضا، مدیران و روسای کمیسیونهای دبیرخانه مجمع برگزار شد.
پیشتر دکتر ذوالقدر عهدهدار این سمت بود که به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.