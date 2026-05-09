به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی گفت: این تغییر ساعت کاری در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و با هدف تأمین آسایش و عدم ایجاد وقفه در خدمات رسانی به آحاد مردم اعمال شده است.

موهبتی افزود: بر این اساس، فعالیت تمام دستگاه‌های اجرایی، سازمان ها، نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی از روز یکشنبه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ در روز‌های شنبه تا چهارشنبه تعیین می‌شود و کسری ساعت کار از طریق دور کاری جبران می‌شود.

به گفته وی ساعت تعیین شده اختلالی در قانون کسر ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص (بانوان سرپرست خانوار، دارای فرزند معلول، دارای فرزند شش سال و کمتر و...) ایجاد نمی‌کند و مزایای آن برای افراد مندرج در قانون به قوت خود باقی است.

موهبتی گفت: دورکاری روز‌های پنجشنبه (به استثنای دستگاه‌های خدمات رسان و عملیاتی و ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه‌های بهداشت و درمان، انرژی، امداد، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی و ...) کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر می‌باشد.

وی افزود: تمامی کارکنانی که از دورکاری استفاده می‌کنند موظف به حفظ انضباط کاری و پاسخگویی هستند و در صورت نیاز فوری دستگاه مکلفند در محل کار حضور یابند.

به گفته موهبتی؛ نظارت برحسن اجرای این نامه و مدیریت بهینه نیروی انسانی بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی استان است.