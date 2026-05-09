پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای فنی طرحهای عمرانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: موافقت با آبگیری سد پلرود در استان گیلان منوط به انجام کاوشها در ۷ اثر واجد ارزش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن طوسی ثانی، سرپرست ادارهکل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافتها و محوطههای تاریخی گفت: شورای فنی طرحهای عمرانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به ریاست علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با موضوع پروژههایی از استانهای گیلان، کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، امروز، شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جاری در محل معاونت میراثفرهنگی برگزار شد.
او افزود: در این جلسه، پروژه سد پلرود استان گیلان بررسی شد. این سد که از اواخر دهه ۸۰ آغاز شده، بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ۷ اثر واجد ارزش و یک اثر ثبتی در محوطه سد شناسایی شده که گورستان شمشادسرا با گورهایی از عصر مفرغ است.
طوسی ثانی ادامه داد: مصوب شد روی ۷ محوطه یادشده مطالعات تکمیلی انجام شود. موافقت با آبگیری سد منوط به انجام کاوشهاست. همچنین ایجاد موزه کاوشها در محوطه از دیگر مصوبات شورای فنی طرحهای عمرانی بود.
سرپرست ادارهکل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافتها و محوطههای تاریخی ادامه داد: مورد بررسی دوم، طرحی از وزارت نیرو برای آبیاری و زهکشی بانه کردستان بود که با رعایت موازین میراثی با اجرای آن موافقت شد.
او افزود: طرح آبرسانی ۲۰۳ کیلومتری در مرز میرجاوه مطرح شد که با توجه به نبودن اثر ثبتی در این مسیر با اجرای آن موافقت شد.
به گفته طوسی ثانی؛ سد جریانی دز در چالکندی خوزستان یکی دیگر از پروژههای مورد بررسی در شورا بود که، چون محوطه باستانی را شامل نمیشود، منوط به اعلام نظر پیرامون کارشناسان میراث طبیعی در ادارهکل ثبت و پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در راستای تدقیق تطبیق ضوابط میراث طبیعی و طرح مجدد در شورا خواهد بود.
دبیر شورای فنی طرحهای عمرانی اظهار کرد: نتایج بررسی مطالعات فرهنگی تاریخی (ژئوالکتریک و ژئوفیزیک و گمانهزنی ۲۲ گانه) گروه باستانشناسی و مشاور بر روی اراضی معدن مربوط به کارخانه سیمان، وجود آثار و یکپارچگی عرصه محوطه ارجان از سوی پژوهشگاه میراثفرهنگی تایید شد.
محمدابراهیم زارعی، فرهاد عزیزی، مصیب امیری، مصطفی پورعلی، پرهام جانفشان، معصومه مصلی و فاطمه داوری از اعضای حاضر در این جلسه بودند.