پس از جنایت بزرگ و وقیحانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در حمله به پل بی یک کار ساخت آن برای بررسی‌های بیشتر از جهت استحکامات متوقف شد. شهردار کرج در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، گفت:

وی گفت: اکنون همکاران ما، پیمانکار و مشاوران در حال بررسی میزان خسارت‌های وارد شده به سازه هستند و با توجه به پیچیدگی‌های این طرح بزرگ، زمان زیادی می‌برد تا مشخص شود که به این پل چقدر خسارت وارد شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: اقداماتی که اکنون در حال انجام است صرفا برای ایمن سازی و آوار برداری است و در هفته‌های آینده با مشخص شدن نتایج کارشناسی‌ها را به مردم عزیز اعلام می‌کنیم.

شهردار کرج گفت: زمان آغاز بازسازی پل بی یک پیش از اعلام نتایج کارشناسی و بررسی‌های دقیق امکان پذیر نیست و منتظر نظر نهایی متخصصان و کارشناسان هستیم تا کار بازسازی را با قدرت پیش ببریم.

کیانی ادامه داد: هرچند عده‌ای روی علاقه‌ای که به این طرح مهم دارند اظهار نظر‌هایی می‌کنند که من توصیه می‌کنم که صبر کنند تا نتایج کارشناسی به طور قطع اعلام شود و از شرایط جنگی هم فاصله بگیریم و مطمئن باشید به فوریت و با سرعت طرح را بازسازی خواهیم کرد.

شهردار کلانشهر کرج گفت: اکنون یک هم افزایی و امیدی در مردم ایجاد شده بطوریکه هموطنان عزیز و حتی ایرانیان خارج از کشور نیز مکرر اعلام آمادگی کرده‌اند که مایل هستند برای بازسازی این طرح بزرگ ملی مشارکت داشته باشند. انشالله ما به زودی سایتی را معرفی خواهیم کرد و عزیزانی که مایل هستند در این امر مهم مشارکت کنند از ظرفیتشان استفاده کنیم و به امید خدا دست به دست هم خواهیم داد و این طرح را به سرعت تکمیل خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: نظر کارشناسی درخصوص آسیب داخلی پل است و ضربه انفجار که به پل بی یک وارد شده و آسیبی که بتن دیده نیاز به کارشناسی دقیق دارد و نوع فشاری که در انفجار ایجاد می‌شود با حرکت مکانیکی که در اثر زلزله بوجود می‌آید متفاوت هست اگر کارشناسان تایید کنند که ایمنی لازم را دارد و می‌شود ادامه داد حتماً ادامه خواهیم داد و طرح را تکمیل خواهیم کرد اگر نه تدبیر دیگری خواهیم کرد ولی این قطعی است که در کوتاهترین زمان و به صورت شبانه روزی و سه شیفت کار خواهیم کرد.

شهردار کرج در پایان گفت: این عزم همچنان جدی وجود دارد و اراده‌ای قوی برای اینکه این پل را تکمیل کنیم وجود دارد و چندبرابر شده است.