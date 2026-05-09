به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: مأموران کلانتری سطح سطح شهر با همکاری یگان‌های تخصصی، طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در مدت یک هفته گذشته را اجرا کردند.

وی افزود: در این مرحله از طرح، مأموران با اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی هدفمند در نقاط آلوده، با هماهنگی مرجع قضائی، تعداد ۲۰ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و برای فرآیند درمان و بازپروری به کمپ‌های ترک اعتیاد تحویل داده شدند که این روند بدون وقفه ادامه دارد.