فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از اجرای طرحهای انتظامی برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان با هدف برخورد با معتادان متجاهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: مأموران کلانتری سطح سطح شهر با همکاری یگانهای تخصصی، طرح جمعآوری معتادان متجاهر در مدت یک هفته گذشته را اجرا کردند.
وی افزود: در این مرحله از طرح، مأموران با اقدامات اطلاعاتی و گشتزنی هدفمند در نقاط آلوده، با هماهنگی مرجع قضائی، تعداد ۲۰ نفر معتاد متجاهر جمعآوری و برای فرآیند درمان و بازپروری به کمپهای ترک اعتیاد تحویل داده شدند که این روند بدون وقفه ادامه دارد.