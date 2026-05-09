در دومین نشست کارگروه تخصصی توسعه و راهبری مناطق آزاد در حال استقرار، بر تدوین نهایی جداول تعرفه، یکپارچهسازی سامانههای اقتصادی و ارسال کاربرگهای تخصصی مناطق تا پایان اردیبهشت تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین نشست کارگروه تخصصی توسعه و راهبری مناطق آزاد به دستور حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی مسائل اجرایی، فرآیندی، منابع انسانی و سامانهای مرتبط با استقرار و راهبری مناطق آزاد جدید تشکیل شد و نمایندگان دبیرخانه شورایعالی، مدیران عامل و اعضای کارگروه راهاندازی مناطق آزاد در آن حضور داشتند.
در این جلسه تأکید شد مناطقی که پیشتر جداول تعرفههای خود را در هیأتمدیره تصویب کردهاند، نسخه نهایی را برای تجمیع و بررسی به دبیرخانه شورایعالی ارسال کنند. همچنین سایر مناطق آزاد نیز موظف شدند بر اساس الگوی ابلاغی و متناسب با ساختار اقتصادی خود، تدوین و تصویب جداول تعرفه را در دستور کار قرار دهند تا در نهایت کتابچه جامع تعرفهها پس از تجمیع اطلاعات تهیه و بارگذاری شود.
در بخش دیگری از این نشست، با استناد به ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در راستای یکپارچهسازی صدور مجوزها و اتصال آن به درگاه ملی مجوزها (G4B)، بر استفاده کامل و هماهنگ از سامانهها و کاربرگهای ابلاغی دبیرخانه شورا تأکید شد.
همچنین کاربرگهای پیشنهادی برخی مناطق آزاد پیشرو بهعنوان الگو ارائه شد تا مناطقی که هنوز کاربرگهای تخصصی خود را تدوین نکردهاند، از این نمونهها استفاده کنند. مناطق دارای کاربرگهای طراحیشده نیز موظف شدند نسخههای موجود را برای بررسی، همافزایی و استانداردسازی نهایی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به دبیرخانه ارسال کنند.
در پایان نشست اعلام شد مسئولیت اجرای مصوبات بر عهده مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد است و اعضای هیأتمدیره نیز موظفاند همکاری لازم را در این مسیر انجام دهند. همچنین مقرر شد جلسات تخصصی کارگروه بهصورت منظم ادامه یابد و مناطق آزاد مسائل و چالشهای خود را برای طرح و پیگیری در جلسات آینده ارائه کنند.